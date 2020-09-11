Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Senegal ziyareti sırasında Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'na video konferans yoluyla katılmıştı. Çavuşoğlu, konferansta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği yolu ve tutumunu anlatmıştı. Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) birlikteliğini temsil eden Türkiye ve AB’nin bayraklarının tek karede gösterildiği logo tartışma konusu oldu. Yeşiller grubunda Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, kullanılan logonun kaldırılmasını istedi.

Bütikofer yaptığı konuşmada, “İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi. Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli" dedi.

Oturumu yöneten Avrupa Parlamenteri David Mcallister konuya ilişkin Bütikofer’e, bu logonun kendilerine ait olmadığını ve logoyu Türkiye tarafının hazırladığını aktardı. Mcallister, daha sonra logonun kaldırılması için Türk yetkililere seslendi.