Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını "İslam'a ve Filistinlilere büyük bir ihanet" şeklinde niteledi.

Abdullahiyan, Twitter hesabından İsrail ile Bahreyn arasında varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahreyn rejiminin İsrail ile anlaşması, İslam davasına ve Filistinlilere büyük bir ihanettir. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) tedbirsiz liderler siyonist planların önünü açmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahreyn ve BAE liderlerine hitaben, "Zor günleri düşünün ve tarihten ibret alın." diyen Abdullahiyan, "Yarın geç olacak. ABD'nin cankurtaran halatı yıprandı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelerken, Filistin yönetimi de anlaşmaya karşı atılacak adımları görüşmek amacıyla Manama'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.