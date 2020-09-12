Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Al-Kaakiyah bölgesindeki yem pazarına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Pazar yerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Mekke’de yaşanan şiddetli yağışlar nedeni ile oluşabilecek sellere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.