Nepal’in Sindhupalchok bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 65, 60 ve 23 yaşlarındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Toprak kayması sonucu bölgedeki 11 evin ise yıkıldığı belirtildi. Kayıp kişilerin bulunması için polis ve askerler sevk edildi.
Nepal’de toprak kayması: 3 ölü, 28 kayıp
13.09.2020 - 10:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nepal’de meydana gelen toprak kaymasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nepal,
731500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731500.aspx
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