Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek isteyen göstericilere milislerce ateş açılması sonucu en az 5 kişi yaralandı.

Ülkede yayın yapan "February" kanalına göre, Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde gece saatlerinde sokaklara çıkan göstericiler, başta elektrik kesintileri olmak üzere, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

Merc'de Hafter milislerine ait bir emniyet binasının önünde toplanan göstericilere milislerce ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.

Bingazi'de gayrimeşru hükümete ait bina yakıldı

Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi'de de darbeci generale bağlı sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı.

Afrika kıtasının en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nın tüm şehirlerinde, günde 20 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Hafter, ülke petrolünü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı koz olarak kullanmak için kontrol ettiği doğu bölgelerindeki petrol kuyulalarını ve tesislerini ocak ayından bu yana kapalı tutuyor.

Hafter milislerinin petrol üretim ve ihracatını durdurması nedeniyle ekonomisinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan petrol gelirlerinden mahrum kalan Libya'nın, yıl başından bu yana yaklaşık 10 milyar dolar zarar ettiği belirtiliyor.