Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha vefat etti ve 1409 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 780'e, vaka sayısı da 89 bin 746'ya yükseldi. Virüse yakalanan 456 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı ise 83 bin 771 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 553 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 560'a, vaka sayısının ise 94 bin 764'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 592 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan hasta sayısının 84 bin 995 olduğu ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 211'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 747 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 59 bin 586'ya ulaştığı ve sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 53 bin 192 olduğu aktarıldı.

-Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ise son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Salgının başladığı mart ayından bu yana Gazze'deki toplam vaka sayısının 1819'a, can kaybının 15'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 216 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 640 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısının 79 bin 489'a yükseldiği belirtildi.

Can kaybının 399 olduğu ülkede, 468 kişinin iyileştiği ve iyileşen hasta sayısının 69 bin 451'e çıktığı kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 217 kişinin enfekte olduğu, 207 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 121 bin 740'a ve iyileşen hasta sayısının 118 bin 682'ye çıktığı kaydedilirken, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 205 olduğu hatırlatıldı.