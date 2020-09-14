Ölü sayısında yaklaşık 42 bin kişiyle ilk beş ülke arasında yer alan İngiltere, bugünden itibaren yeni kuralları devreye soktu. Buna göre; hem kapalı hem açık mekânlarda altı kişiden fazla kalabalık toplanmalar yasaklandı. Ev, okul, iş yeri ve Covid-19'a karşı tedbir alınarak yapılan düğün, cenaze ve organize takım sporları bu yasaktan muaf tutuldu. Yasağa uymamanın cezası 100 sterlin (yaklaşık 960 TL). İhlalin tekrarlanması hâlinde para cezası ikiye katlanacak. Üst limiti ise, 3 bin 200 sterlin.
İngiltere'de bundan sonra altı kişi bir araya gelmek yasak
14.09.2020 - 02:38 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, 28 milyon 946 bini aştı. Virüs nedeniyle 924 bin 610 hasta hayatını kaybetti, 7 milyon 208 bin 868 kişinin tedavisi sürüyor.
Etiketler : ingiltere,ingiltere covid 19,
731685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731685.aspx
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