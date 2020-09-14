Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölü sayısında yaklaşık 42 bin kişiyle ilk beş ülke arasında yer alan İngiltere, bugünden itibaren yeni kuralları devreye soktu. Buna göre; hem kapalı hem açık mekânlarda altı kişiden fazla kalabalık toplanmalar yasaklandı. Ev, okul, iş yeri ve Covid-19'a karşı tedbir alınarak yapılan düğün, cenaze ve organize takım sporları bu yasaktan muaf tutuldu. Yasağa uymamanın cezası 100 sterlin (yaklaşık 960 TL). İhlalin tekrarlanması hâlinde para cezası ikiye katlanacak. Üst limiti ise, 3 bin 200 sterlin.