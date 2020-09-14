Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merc'de Hafter güçlerine ait bir emniyet binasının önünde toplanan göstericilere milislerce ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı. Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi'de de darbeci generale bağlı sözde hükûmet binası göstericiler tarafından yakıldı.