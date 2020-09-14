Merc'de Hafter güçlerine ait bir emniyet binasının önünde toplanan göstericilere milislerce ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı. Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi'de de darbeci generale bağlı sözde hükûmet binası göstericiler tarafından yakıldı.
Hafter göstericilere ateş açtı: 5 yaralı
14.09.2020 - 04:41 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi, Merc ve Beyda şehirlerinde gece saatlerinde sokaklara çıkan göstericiler, başta elektrik kesintileri olmak üzere, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan hayat şartlarını protesto etti.
Etiketler : hafter,libya,
731708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731708.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER