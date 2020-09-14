Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu” dile getirerek suçlayıcı ifadeler kullanan Pompeo, yine Yunanistan tarafında saf tuttu. Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde Pompeo “Kıbrıs Cumhuriyeti kendi münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon kaynakları dâhil doğal kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir” ifadesini kullandı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmemesini eleştirdi. Özersay, ABD’nin, orada yeni bir askerî üssün temellerini attığını belirterek “Bir tarafı dışlayarak atılan adımlar, bölge barışına hizmet etmez. Siz sürekli Rum tarafının sırtını sıvazlarsanız o tarafı şımartırsınız” dedi.