Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 119’ya yükseldi. Bugün toplam 112 bin 563 test yapılırken, bin 716 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 292 bin 878 oldu. Bugün iyileşen bin 225 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 260 bin 58’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 301 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım” ifadelerine yer verdi.