Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den 'Doğu Akdeniz' mesajı
15.09.2020 - 13:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız"
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan,Doğu Akdeniz,
732031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732031.aspx
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