Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile ABD arasında zaman zaman Baltık Denizi ve Karadeniz üzerinde yaşanan uçuş gerginliği bu kez Uzak Doğu’ya taşındı. Sovyetler Birliği ile Japonya arasında 1955’te yapılan bir anlaşma ile 56 adadan oluşan ve bin 300 kilometrelik alanı kapsayan Kuril Adaları ile ilgili Rusya ile Japonya arasında tartışma devam ederken Japonya, adaların kendilerine iade edilmesini istiyor. İki ülke arasında adalar ile ilgili görüşmeler halen devam ederken, gün içinde ABD’ye ait B-1B Lancer tipi stratejik bombardıman ve keşif uçağı Kuril Adaları çevresinde keşif uçuşu yaptı. Bunun üzerine Rusya’ya ait MİG-31 tipi savaş uçağı, ABD’ye ait uçağa yaklaşarak kendi sınırlarına yaklaşmasını önledi.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait uçağın sınır ihlali gerçekleşmeden yapıldığı ve uluslararası hukuka uygun olarak müdahalenin gerçekleştiği duyuruldu.