L'Opinion’un haberinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi. Fransa ihtilaftaki taraflardan biri olan Yunanistan'ın yanında yer aldı" ifadelerini kullanıldı. Gazetenin haberinde, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilerek "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.
Macron, D. Akdeniz'de tansiyonu düşürmeli
16.09.2020 - 06:16 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.
Etiketler : macron,doğu akdeniz,
732176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732176.aspx
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