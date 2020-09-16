Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vakaları, Aşure Günü törenlerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde 31 Ağustos'ta 642 olarak açıklanan günlük vakalar dün 1000'in üzerinde artışla 2 bin 705 olarak kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşerken 14 Eylül'de 156 dün de 140 oldu.

Tahran'da Kovid-19'a yakalanan çocuklar için pandemi bölümü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İran'da koronavirüs salgının görülmediği hiçbir bölge yok. Ülkenin 31 eyaletinden 28'i "kırmızı" ve "riskli" bölgeler olarak ilan edildi. Vakaların yeniden yükselişe geçmesinin ardından her yıl binlerce İranlının katıldığı Erbain Yürüyüşü merasimi iptal edildi.

Kovid-19 salgını bütün dünyada olduğu gibi İran'da da etkisini artırmaya devam ederken Tahran yönetimi, ilkokul, ortaokul ve liseleri yüz yüze eğitime açtı. Hükümetin bu adımına bazı siyasiler ve sağlık yetkilileri itiraz ederken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, derslere katılımda zorunluluk şartı aramayacaklarını ve çocukların evden uzaktan eğitim için hazırlanan programları takip edebileceğini açıkladı.

İran'da okulların açılmasının çocukların sağlığını tehlikeye atıp atmadığıyla ilgili tartışmalar sürerken AA ekibi Tahran'daki Ali Asgar Çocuk Hastanesi Kovid-19 bölümünü ve burada tedavi gören koronavirüs hastası çocukları görüntüledi.

"Sonbaharda grip salgını ve Kovid-19 salgını aynı zamana denk gelecektir"

Hastanenin Kovid-19'a yakalanan çocuk hastalar bölümü başhemşiresi Süreyya Şucai AA muhabirine yaptığı açıklamada ağustostan bu yana pandemi bölümüne yatırılan hasta sayısında artış olduğunu söyledi.

Çocuklara yapılan testlerde pozitif oranın yükseldiğini ve 6 testten 3'ünün pozitif çıktığını aktaran Şucai, "Sonbaharda grip salgını ve Kovid-19 salgını aynı zamana denk gelecektir. Bu durumda tehlike daha da artacaktır. O yüzden ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Şimdiye kadar Kovid-19 hastası çocuklara iyi bakabildik ve bu konuda herhangi bir sorunumuz yok fakat grip salgını da etkili olursa bizi zor günler bekliyor demektir." şeklinde konuştu.

Ailelerden çocuklarını korumalarını ve sağlık kurallarına riayet ederek kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Şucai, tedaviyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Koronavirüs hastalığı çocuklarda büyüklere göre daha hafif oluyor. Kovid-19'un çocuklardaki belirtisi daha çok ateş oluyor. Öksürük ve hapşırık gibi belirtiler büyüklere oranlara daha az."

"Okullar kapalı kalmaya devam etmelidir"

Sağlık Bakanlığının çocukların salgına yakalanmaması için tedbir aldığını ve okulları tatil ettiğini hatırlatan Şucai, "Çocukların birbirinden ayrı kalması gerekmektedir. Okullar kapalı kalmaya devam etmelidir." dedi.

Şucai, Kovid-19'un tespit edilmesi için çocuklara ve büyüklere uygulanan testler aynı olduğunu ve farklı bir uygulamanın olmadığını sözlerine ekledi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğu açıklanmıştı.