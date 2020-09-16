Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, haftalardır ülkenin orta batısında yer alan Mato Grosso eyaletindeki Pantanal bögesini etkisi altına alan yangının devasa boyutlarda olduğunu açıkladı. Salles, "Faunamızın zararı büyük. Bitki örtüsünün bir kısmını yeniden inşa edebiliriz. Ancak şu anda devasa bir yangınla mücadele ediyoruz. Şiddetle mücadele ettiğimiz ortamda bu yangını söndürmeden işe başlayamayız” dedi.

Bakan yangınlara neden olan kuraklığa ek olarak, otlakları temizlemeye yarayan kontrollü yangınları kısıtlama sözü verdi. "Brezilya'da yetkili çevre kurumlarının kontrollü yangın çıkarmasına karşı muazzam bir direnç var. Bu da yangınla mücadeleyi daha az etkili hale getiriyor" itirafında bulundu.

Bu arada ekim yapılacak alan açmak için yerel çiftçilerin ormanları nasıl yaktığına dair ortaya çıkan bir video da Brezilya’da gündem oldu. Bir çiftçinin traktörünün arkasına bağladığı ateşle ormanlık alanı yaktığı anların viral olmasından sonra büyük bir tepki oluştu. Dünyanın en büyük sulak bölgesi olarak kabul edilen Pantanal'ın toplam alanının yüzde 10 ila 15'i kül oldu. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE) resmi verileri, bu yıl Ocak ve 15 Eylül arasında Pantanal'daki yangın sayısının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 213 arttığını ortaya koydu. Pantanal’da sadece bu yıl 15 bin 477 yangın kaydedildi. Bunun tarihi bir rekor olduğu belirtildi.

Temmuz ortasından beri devam eden ve söndürülemeyen yangınlardan birisi fauna ve florayı tüketiyor. 195 bin kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük sulak alanı olan Pantanal 36’sı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaklaşık bin 200 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük jaguar popülasyonunu da tehdit altına alıyor.