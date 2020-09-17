Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ile Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik ihanet anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da imzalandı. "Filistin davası"nın resmen satıldığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nahyan ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'nin katıldığı anlaşmaya, dünyanın tepki yağdı.

ARAP REJİMLERİNİ KARA GÜNÜ

Anlaşma, Gazze'de binlerce kişinin katıldığı eylemde protesto edilirken. Filistin Devlet Başkanlığı yazılı açıklama yaparak anlaşmanın bölgeye barışı getirmeyeceğini duyurdu. “ABD ve İsrail işgal otoritesi, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve sürekli bir devlet kurma hakkını tanımadığı ve Filistin'deki mülteci meselesi 194 sayılı karar uyarınca çözülmediği sürece Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak” denilen açıklamada “Kimseye Filistin halkı ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) adına konuşma yetkisi vermedik ve vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf “Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün, Filistin halkı ve Filistin davası için ise üzücü bir gündür” dedi.

ORTODOKS YAHUDİLER, ABD’DE YÜRÜDÜ

Filistin asıllı Amerikalılar ve Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, Beyaz Saray önünde anlaşmayı protesto etti. Eylemciler, BAE'nin Filistin’in haklı mücadelesi ve özgürlüğü için değil, Trump yönetimi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükûmetine şirin gözükmek ve satışı yapılmayan silahları tedarik edebilmek için masaya oturduğunu savundu. Siyonizm aleyhtarı Yahudilerin kurduğu Neturei Karta International kuruluşunun üyeleri de Netanyahu hükûmeti karşıtı pankartlar taşıyıp “Filistin’e özgürlük”, “İsrail işgaline son” sloganları attı. Kuruluşun liderlerinden Haham Yisroel Dovid Weiss “Bu anlaşmanın meşru bir yanı yoktur” dedi.

200 BİN İMZA TOPLANDI

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Twitter’da “Halklar normalleşmeye karşı” etiketiyle kampanya başlatıldı. BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği, 200 bini aşkın kişinin “Filistin Bildirisi”ne imza attığını duyurdu. Bahreyn’de çok sayıda kişi, baskılara rağmen, İsrail’le imzalanan normalleşme anlaşmasını protesto etti. Anlaşma ayrıca İngiltere, Tunus ve Yemen’de de protesto edildi.

TRUMP: SIRADA S. ARABİSTAN VAR

ABD Başkanı Trump, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yedi sekiz ülkenin daha Tel Aviv’le ilişkilerini normalleştireceğini kaydeden Trump, Arabistan’ın bu ülkeler arasında olup olmadığı şeklindeki soruya “Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail’le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum. Bu çok önemli bir anlaşma ve diğer ülkelerin de yakın zamanda buna katılacağına inanıyorum” şeklinde cevap verdi.