Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesinin ardından dün Meclis'te gerçekleştirilen olağanüstü oturumda ülkenin yeni Başbakanı seçilen Yoshihide Suga'ya dünyanın farklı ülkelerinden tebrik mesajları geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gönderdiği mesajda, Japonya'yı dost ve komşu ülkeler olarak tanımladığı belirtilirken, dünya ve Asya için önemli milletler olarak gördüğü açıklandı. Xi'nin Çin ve Japonya'nın uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler geliştirmesinin Asya ile dünyanın istikrar ve refahına katkıda bulunacağını söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga’ya tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan, gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi: “Sayın Başbakan, Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçilmiş olmanız dolayısıyla zat-ı alilerini milletim, hükümetim ve şahsım adına içtenlikle tebrik ediyor ve yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temelleri, bundan tam 130 yıl önce, bugün 16 Eylül 1890’da Kushimoto’da Ertuğrul Fırkateyni hadisesi ile atılmıştır. Zat-ı alilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur. Bu köklü dostluğumuzu, 2013 yılında kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, zat-ı alilerinin liderliğinde ve değerli katkılarıyla daha da ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum. Japonya’nın uluslararası toplumun saygın ve önde gelen bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izliyoruz. Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlayışla ikili, bölgesel ve uluslararası konularda zat-ı aliniz ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle, sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum.”

"Diyaloğa her zaman açığız"

Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Başkan Moon Jae-in'in Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga'ya bir tebrik mesajı gönderdiği ifade edildi. Moon'un mesajında ikili ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunun altını çizdiği kaydedilirken, diyaloğa her daim açık olduğu ve Japonya'nın olumlu tepkisini görmeyi umduğu belirtildi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, Japonya'nın yeni Başbakanı Suga ve yeni kabineyi memnuniyetle karşılayan bir açıklama yayınladı. ABD ile Japonya arasındaki ilişkilerin daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığının belirtildiği açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişkileri Suga ile birlikte daha da güçlü hale getirmeyi istediğine değinildi. Ayrıca Trump'ın önceki Başbakan Abe ile üzerinde hemfikir olduğu özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Japonca tebrik

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Japonca tebrik mesajı yayınladı. "Omedeto gozaimasu!" (Tebrikler) ifadelerini kullanan Başbakan Johnson, Suga'nın Başbakanlığının geçtiğimiz hafta üzerinde anlaşmaya varılan tarihi ticaret anlaşmasıyla birlikte sağlam olan ikili ilişkileri yeni zirvelere taşımasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Merkel'den iş birliği mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, Suga'nın uzun yıllardır Japonya siyasetini şekillendirdiğini kaydetti. Almanya ile Japonya arasında son yıllarda daha da derinleşen bağlara dikkat çeken Merkel, ülkeler arasındaki çoklu iş birliği ve serbest ticareti desteklemek üzere Suga ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi.