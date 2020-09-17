Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza getirildi. Maske takmayan köylülere Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vak'aların mezarlarını kazma cezası verildi. Devlet yetkilileri, mezar kazma cezasına çarptırılanların karşılaştıkları zorlukları ve ölenlere duyacakları empatiyi gören diğer maske takmayanlara caydırıcı olmasını umduklarını açıkladı. Ceza ilk olarak 9 Eylül’de Endonezya’nın Doğu Java eyaletinin Gresik Regency şehrinde bulunan Cerme bölgesinde yaşayan aralarında çocuklarında olduğu 8 kişiye uygulandı. Endonezyalı uzmanlar, duyarsız davranışlar sergileyen halkın Endonezya’nın Covid-19 salgını ile mücadele çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yetkililer geçtiğimiz ay maske takmayan bir şahsa halka açık bir alanda kurulan tabutun içinde yatma cezası vererek halkı duyarlı olmaya davet etmişti.

Endonezyalı yetkililer Covid-19 pandemi sürecinde, 228 bin 993 kişinin hastalığa yakalandığını ve 9 bin 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Endonezya’da hükümet son aylarda vak'alarda gözlenen artışın ardından halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirerek kurala uymayanlara verilecek cezaların bölgesel yetkililer tarafından belirlenmesine karar vermişti. Ulusal polisin ve askeri kuvvetlerin desteği ile kurulan tim ülke genelinde maske takmayanların belirlenmesi için göreve getirilmişti.