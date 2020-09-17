Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını temasla yayılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yapılan bir düğün yeni bir koronavirüs salgını kümesi oluşturdu.

Ağustos başında 60 kişinin katıldığı kapalı alanda düzenlenen düğün eyaletteki birçok Covid-19 vakasına neden oldu.

Yetkililer şimdiye kadar en az 170 vakanın düğünle ilişkilendirildiği bilgisini paylaştı. Covid-19'a yakalananlardan yedisi ise hayatını kaybetti.

Düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığı belirtildi.

Koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölüm ABD'de bulunuyor. Ülkede 6.8 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken 201 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Dünya genelinde ise vaka sayısı 17 Eylül itibariyle 30 milyonu aştı. Can kaybı ise 945 bin oldu.