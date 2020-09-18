Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz diplomatik ilişki kurulmamış olmasına rağmen Suudi Arabistan'ın da bu hatta bir istasyonla katılacağı iddia ediliyor. Gaz ve petrol, Körfez ülkelerinden İsrail'in Eilat ve Askalan şehirlerine aktarılacak sonra da Avrupa ve Kuzey Amerika'ya taşınacak. Boru hattı projesinin taşıma süresinin kısaltması, Süveyş Kanalı'nın by-pass etmesi, İran ve Yemen kontrolündeki Hürmüz Boğazı’na olan ihtiyacı ortadan kaldırması sebebiyle stratejik avantaj getirmesi bekleniyor. Proje sayesinde İsrail ekonomisi yüzlerce milyon dolarlık gelir elde edecek.