Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova’da son 24 saatte 665 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken toplam Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 665 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 648’e yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 16 artarak 1186'ya, iyileşen sayısı da 495 artışla 33 bin 734’e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 13 artarak 2 bin 61’e çıktı.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 243 artarak 75 bin 230’a, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 3 artışla 773’e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 131 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 73 bin 98 olduğu belirtildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1359 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 259 artarak 50 bin 253'e, ölü sayısının ise 2 artarak 419'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 435 artarak 46 bin 527 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93’ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 307 kişi tedavi ediliyor.

- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 117 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 894'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 135 artarak 36 bin 424'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 572 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 41 bin 184 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1898 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 9 bin 259'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 38 artarak 8 bin 26'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 73 ölümün gerçekleştiği ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.