Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Rusya’da önümüzdeki günlerde uluslararası uçuşlara yenileri eklenecek. Rusya Korona Virüs Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, 21 Eylül’den itibaren Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan’a, 27 Eylül’den itibaren ise Güney Kore’ye uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu. Merkez, uçuşların karşılıklı ve haftalık olarak yapılacağını açıklarken, hükümetin korona virüs salgını nedeni ile ilkbaharda başlattığı özel tahliye uçuşlarını ise askıya aldığını duyurdu.