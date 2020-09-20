Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da yapılan Dünya Superbike Şampiyonası’nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motordan düşen Razgatlıoğlu ileri tetkikler için hastaneye sevk edildi. Milli motosikletçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade edildi.