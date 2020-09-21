Trump "Bundan sonraki hikâyenin Barış İçin Nobel Ödülü olacağından eminim. Kosova ile Sırbistan arasındaki katliamları durduruyoruz. Uzun yıllardır birbirlerini öldürüyorlar. Öldürmeyi durduracaklar. Dedim ki, 'Beyler, hadi bir araya gelelim'. Biliyorsunuz, bunu yüzlerce yıldır farklı isimler altında yapıyorlar" dedi.
Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkım
21.09.2020 - 05:46 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de 3 Kasım seçimleri öncesi düzenlediği mitinglerin Kuzey Carolina ayağında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı hak ettiğini söyledi.
Etiketler : donald trump,nobel barış ödülü,
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