Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump "Bundan sonraki hikâyenin Barış İçin Nobel Ödülü olacağından eminim. Kosova ile Sırbistan arasındaki katliamları durduruyoruz. Uzun yıllardır birbirlerini öldürüyorlar. Öldürmeyi durduracaklar. Dedim ki, 'Beyler, hadi bir araya gelelim'. Biliyorsunuz, bunu yüzlerce yıldır farklı isimler altında yapıyorlar" dedi.