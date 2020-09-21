Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Fransa, Yunanistan, AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yoluna kararlılıkla devam ederek boyun eğmiyor. Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Fransız haber sitesi Aleteia da, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini atarak "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç göstermektedir" ifadelerini kullandı.