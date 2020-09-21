Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ülkesi Laos'da dang humması salgınında vakalar artıyor. Laos Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 267 yeni dang humması vakası tespit edildiği bildirildi. Pazartesi günü itibariyle toplam vaka sayısının 6 bin 470'ye yükseldiği ifade edilirken, şu ana kadar salgında 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. En fazla vaka sayısının bin 515 ile başkent Vientiane'de kaydedildiği belirtildi. Bolikhamxay'de 735 vaka ve 2 ölüm, Vientiane Bölgesinde ise 648 vaka kayda geçtiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, halka dang hummasının yayılmasını kontrol altına almak için evlerinin ve iş yerlerinin etrafındaki potansiyel sivrisinek üreme alanlarını temizleme konusunda uyarı yaptı.