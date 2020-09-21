Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 92 yeni koronavirüs vak'ası tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 81 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 39 bin 280’e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 576’ya yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 836 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 57 bin 803 koronavirüs testi yapıldı.