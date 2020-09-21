Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını dünya genelinde etkili olurken, Avrupa’da vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Hollanda’da korona vaka sayısı salgın ile mücadeleye rağmen rekor sayıya ulaştı. Paylaşılan son istatistiklere göre, günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı. Artan vaka sayıları nedeniyle Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge düzenlediği basın toplantısı hükümetin aldığı yeni tedbirleri duyurdu. Başbakan Mark Rutte, virüsün yeniden dönüş yaptığını vurguladı, Sağlık Bakanı ise ikinci dalgadan bahsetti.

Vaka sayılarının son bir haftada ikiye katlandığını belirten Rutte, bu bilgilerin son derece endişe verici olduğunu belirterek, “Virüs aynı hızla yayılmaya devam ederse 3 hafta sonra vaka sayısının 10 bine yükseleceğini görebiliriz” dedi. Sağlık Bakanı De Jonge ise, “Toplam vaka sayılarına baktığımızda ikinci bir dalgadan bahsetmek mümkün” açıklamasında bulundu. Vaka sayılarının hızla arttığı bölgelerde yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

Basın toplantısında konuşan Başbakan ve Sağlık Bakanı, alınan yeni tedbirlerin Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi vaka sayılarının hızla arttığı şehirlerde geçerli olacağı ifade ederek, büyük şehirlerdeki yerel makamların önümüzdeki dönem ek önlemler alabileceğini aktardı.

Başbakan Rutte daha önce yaptığı konuşmalarda gençler arasında artan vaka sayılarına dikkat çekmişti. Rutte, bir kez daha öğrenci evlerinde kalan gençlerin 1,5 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Test yaptırmak isteyen kişi sayısı önemli ölçüde arttığı için laboratuvarlarda bir kapasite sorunu ortaya çıktı. Bu nedenle Sağlık Bakanı De Jonge 13 yaşından küçük çocukların test edilmemesi konusunda tavsiyede bulunmaya karar verdi. De Jonge, "Soğuk algınlığı olan çocuklar, okula gidebilirler" dedi. Bu şekilde laboratuvarlardaki yoğunluğun giderilmesi hedefleniyor.

Yeni önlemler alındı

Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond ve Utrecht olarak belirlenen toplam 6 bölgede yürürlüğe giren yeni kurallar açıklandı. Bölgede bulanan bütün restoran ve kafelerin saat 00.00 itibaren müşteri alması yasaklandı. Saat 00.00 itibaren müziğin kapatılması, gece saat 01.00 itibaren ise bütün mekanların kapatılmasına karar verildi. Büyük organizasyonlar için belirlenen maksimum 100 kişilik sayı 50’ye düşürüldü. 50 kişiden fazla bir kalabalıkta bulunması yasaklandı. Düğün, toplantı gibi etkinliklerin dışarıda yapılması durumunda yine en fazla 50 kişi katılabilecek. Bu kural dini etkinlikler, protestolar, cenaze törenleri ve tiyatro gösterileri için geçerli olmayacak. 50 kişiden fazla insanın katılacağı etkinliklerin gerekli makamlara bildirilmesi zorunlu hale getirildi. İnsanlar evlerinde en fazla 6 kişi misafir ağırlayabilmeye devam edebilecek. Sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere korona virüs testi konusunda öncülük tanınacak. Hastalık belirtileri olan ve 13 yaşından küçük çocukların okula gitmesine izin verildi.