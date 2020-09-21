Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." ifadeleri kullanıldı.