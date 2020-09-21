ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." ifadeleri kullanıldı.
ABD'den Yunanistan'a tokat gibi 'Sevilla Haritası' cevabı
21.09.2020 - 23:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir
Etiketler : abd,yunanistan,
733543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/733543.aspx
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