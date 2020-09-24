Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını nedeni ile Avrupa’daki en katı seyahat kısıtlamalarına sahip ülkelerden biri olan İrlanda’da güvenli seyahat listesi olan “yeşil liste” güncellendi. İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Almanya, Polonya ve Litvanya'nın "yeşil listeden" çıkarıldığı aktarıldı. Bakanlık, Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Lihtenştayn dışından gelen tüm yolculara 28 Eylül’den itibaren 14 günlük karantina şartı getirildiğini açıkladı.

İrlanda hükümeti, Ekim ayı ortasında Avrupa Komisyonu tarafından önerilen daha liberal bir koordineli seyahat kısıtlaması sistemini benimseyeceğini söylemişti. İrlanda, yalnızca son 14 günde 100 bin kişide 25 vakanın altında Covid-19 enfeksiyon oranına sahip ülkelerden karantinasız seyahatlere izin veriyor.