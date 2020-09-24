Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika kısmı "sürü bağışıklığı" sistemine geçiyor. Ulusal Güvenlik Kurulu, Corona virüsle mücadelede taktik değiştirme kararı aldı.

Bugüne kadar sürü bağışıklığına karşı olan ve Covid 19'dan kesin korunma tedbirleri alan Belçika, komşu Hollanda ve İsviçre ve İsveç'in izinden gitmeyi kararlaştırdı. Ülkede kısmı bağışıklık sistemine geçiliyor.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, 1 Ekim'den itibaren ülkede maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Yeni uygulamayla karantina süreleri de kısaltılacak. Enfekte biriyle temas eden kişi 14 yerine 7 gün karantinada kalacak.

Ülkede açık alanda 400 kişi, kapalı alanda 200 kişinin toplanabildiği etkinlikler de yasak değil. Fiziki mesafeyi korumadan 5 kişinin biraraya gelmesine de izin veriliyor.

Virüs tedbirlerinin hafifletilmesi vaka sayılarındaki artışa rağmen alındı.

Günlük vaka sayıları bin 300'ü aşıyor. Bu temmuz ayında 80'e kadar düşmüştü.

11 milyon nüfusu bulunan ülkede salgının başından beri ölenlerin toplam sayısıysa 10 bine yaklaşıyor. belçika, dünyada virüsten ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri.