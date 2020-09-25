Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamaya göre, Bakan Siyale, NOC Başkanı Mustafa Sanallah ile görüştü.

Açıklamada, görüşmenin ana gündem maddesinin Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarını belirleme konusu olduğu ve bu husustaki çekişmenin uluslararası kanunlara göre Libya ve diğer devletlerin çıkarına hizmet edecek dostane bir şekilde çözülmesinin yollarının tartışıldığı belirtildi.

Siyale’nin, Yunanistan ve Malta hükümetleri ile konuyu tartışmak ve "Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde" nihai bir çözüme ulaşmak maksadıyla iletişime geçeceği kaydedildi.

NOC Başkanı Sanallah da, NOC'un bu bölgelerde çalışan petrol şirketlerinden, çekişmeli kabul edilen yerlerde arama faaliyetlerini askıya almalarını isteyeceğini belirtti.