Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 108 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 39 bin 895’e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 585’e yükseldi. Açıklamaya göre son 24 saatte 131 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği ülkede virüsü yenerek taburcu olanların toplam sayısı 37 bin 523’e ulaştı. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 95 bin 543 korona virüs testi yapıldı.