Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Chongqing kentindeki Songzao kömür madeninde sabah erken saatlerde karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin maden ocağında mahsur kaldığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalan tüm maden işçilerine ulaşıldığı, ancak işçilerden 16’sının öldüğü kaydedildi. Bir işçinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Devlet basınına yansıyan haberlerde, yerel birimlerin kurtarma çalışmaları için seferber olduğu, itfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerinin derhal olay yerine gönderildiği belirtildi. Olayın nedeni araştırılıyor.