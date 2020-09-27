Azerbaycan askeri kuvvetlerince Ermenilerin saldırı noktalarına düzenlenen karşı saldırı sonucunda 6 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli, haberi anons ederken gözyaşlarına boğuldu. Spiker, "Bazı topraklarımız işgalden kurtarıldı. Gözümüz aydın. Fuzuli’nin 4 köyü, Cebrayıl’ın 2 köyü işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
Azeri spikerin duygusal anları! O haberi gözyaşlarıyla anons etti
27.09.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycanlı spiker, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri almasını gözyaşlarıyla anons etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,spiker,
734908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/734908.aspx
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