Azerbaycan askeri kuvvetlerince Ermenilerin saldırı noktalarına düzenlenen karşı saldırı sonucunda 6 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli, haberi anons ederken gözyaşlarına boğuldu. Spiker, "Bazı topraklarımız işgalden kurtarıldı. Gözümüz aydın. Fuzuli’nin 4 köyü, Cebrayıl’ın 2 köyü işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.