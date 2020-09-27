Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında on yıllardır çözümsüz kalan Karabağ sorununun bir kez daha sıcak çatışmaya dönüştüğünü kaydetti.

Akıncı, "Uluslararası hukuk açısından Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ'da bağımsızlık görüntüsü altında süregiden Ermeni yönetimi, Azerbaycan tarafından haklı olarak kabul edilmemektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası camia nezdinde de çözümlenememiş bu sorunun can kayıplarına ve acılara neden olduğunu ve olmaya devam ettiğini kaydeden Akıncı, açıklamasında, "Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınarken, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularımızı iletirim." ifadesine yer verdi.