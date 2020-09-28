Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 2 bin 452 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 310 bin 953'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 639 bin 64 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 669 bin 437 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 321 bin 343 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 209 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 74 bin 702), Brezilya (4 milyon 732 bin 309), Rusya (1 milyon 151 bin 438), Kolombiya (813 bin 56), Peru (805 bin 302), İspanya (735 bin 198), Meksika (730 bin 317), Arjantin (711 bin 325), Güney Afrika (670 bin 766), Fransa (538 bin 569), Şili (457 bin 901), İran (446 bin 448), İngiltere (434 bin 969), Bangladeş (359 bin 148), Irak (349 bin 450) Suudi Arabistan (333 bin 193), Türkiye (314 bin 433), Pakistan (310 bin 841), İtalya (309 bin 870) ve Filipinler (304 bin 226)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (141 bin 776), Hindistan (95 bin 574), Meksika (76 bin 430), İngiltere (41 bin 988), İtalya (35 bin 835), Peru (32 bin 262), Fransa (31 bin 727), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 589), Kolombiya (25 bin 488), Rusya (20 bin 324), Güney Afrika (16 bin 398), Arjantin (15 bin 749), Şili (12 bin 641), Ekvador (11 bin 279) ve Endonezya (10 bin 386)."