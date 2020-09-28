Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusuyuz."
Adalet Bakanı Gül: Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının destekçisi ve savunucusuyuz
28.09.2020 - 18:34 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusuyuz."
Kaynak: AA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
735124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735124.aspx
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