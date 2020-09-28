Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır İdari Mahkemesi, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlunun da yer aldığı 6 avukat hakkında barodan üyeliklerinin düşürülmesi yönünde karar verdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İdari Mahkeme, ülkedeki muhalif isimler aleyhinde çeşitli davalar açtığı belirtilen avukat Semir Sabri tarafından 6 avukat hakkında barodan ihraçları istemiyle açılan davada ilk kararı açıkladı.

Mahkeme, halihazırda tutuklu bulunan Muhammed Mursi'nin oğlu Usame Mursi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Muhammed el-Umde, Hatim el-Cundi, her ikisi de tutuklu bulunan Subhi Salih ve Isam Sultan'ın barodan üyeliklerinin düşürülmesi yönünde karar verdi.

Kararın, baro üyeliğinin; iyi hal ve itibar dahil olmak üzere bazı şartlar gerektirdiğini, bu isimlerin Ocak 2017'de verilen bir kararla terör listesine dahil edildiğini ve dolayısıyla üyeliklerini kaybettikleri gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Söz konusu davanın, dava açma ehliyetine sahip olmadan açıldığına ilişkin görüşü de reddeden mahkeme, davacının baroya üye olduğunu, "vatanın istikrarını baltalayan" avukatların mesleğini yapmamasıyla doğrudan bağlantısı olduğunu belirtti.

Avukatlar Birliği ile haklarında karar verilen avukatlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Mısır yasalarına göre söz konusu karar Yüksek İdare Mahkemesi'nde temyize taşınabiliyor.

İhvan'dan söz konusu karara tepki

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, yaptığı açıklamada, söz konusu karara tepki gösterdi.

Kararın, "onur sahibi avukatlar" aleyhinde verildiğini belirten Fehmi, kararı "adalete ve insan haklarına bir darbe" şeklinde nitelendirdi.

Fehmi ayrıca bugün yüksek mahkemenin, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanık hakkındaki idam kararının nihai olarak onanmasına da tepki gösterdi.

İhvan Sözcüsü, Mısır yargısının "siyasallaştırıldığını" öne sürdü.