Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Nevvaf ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu
29.09.2020 - 19:59 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.
Etiketler : kuveyt,Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah,emir,
735406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735406.aspx
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