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Konya Tuzlukçu'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Konya Tuzlukçu'da 3.8 büyüklüğünde deprem
29.09.2020 - 21:44 |
Son Güncelleme:
29.09.2020 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Konya Tuzlukçu'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya Tuzlukçu'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler :
deprem,konya,tuzlukçu,
735424
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735424.aspx
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