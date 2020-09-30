Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump bu testlerin ekonomilerin ve okulların yeniden açılması için kullanılacağını aktardı. Söz konusu testlerin kısa sürede sonuç verdiğini söyleyen Trump "Tüm imkânları seferber ettik. ABD vaka sayısına göre ölüm oranı en düşük olan ülkelerden. Aşı çalışmalarında da hızlı ilerleme kaydediliyor. Aşı ortaya çıkınca biz o aşının 100 milyonlarca dozunu 24 saatte dağtabiliriz" dedi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgınla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi göndereceğini duyurdu.