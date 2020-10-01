Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da mahkeme, Babri Camii’nin 1992’de yıkılmasıyla ilgili çeşitli suçlardan yargılanan 32 kişinin beraatine hükmetti. Yargıç Surendra Kumar Yadav, Babri Camii’ne Hindu aktivistler tarafından 1992’de düzenlenen saldırının altında herhangi bir komplo bulunmadığına karar verdi. Mahkeme, Babri Camii’nin yıkılmasıyla ilgili çeşitli suçlardan yargılanan, aralarında Hindistan Halk Partisinden (BJP) üst düzeyde isimlerin de bulunduğu 32 kişinin beraatine karar verdi. Öte yandan mahkeme heyeti, Babri Camii’nin yıkılmasının yasaya aykırı olduğunu, bununla ilgili davanın ayrıca görülmesi gerektiğini bildirdi. Hindistan Yüksek Mahkemesi, 9 Kasım 2019’da cami arazisini Hindulara vermişti.

KAZMA KÜREK GİRİŞTİLER

6 Aralık 1992’de BJP, RSS ve VHP gibi milliyetçi parti ve örgütlerce düzenlenen miting sırasında Hindu karsevaklar (gönüllüler), Sadhular (Hindu din adamları), militanlar ve gençlerden oluşan 150 bin kişinin kazma, kürek ve levyelerle ibadethaneye saldırması, yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Babri Camii’nin beş saat içerisinde yıkılmasıyla sonuçlandı. Caminin yıkılma haberi, ülke çapında ayaklanmaların yaşanmasına yol açtı. Hindistan’ın bölünmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal şiddet olayına dönüşen ayaklanmalarda çoğunluğu Müslüman iki bine yakın kişi öldü, beş binin üzerinde insan da yaralandı. Olaylar Pakistan ve Bangladeş’e de sıçradı.