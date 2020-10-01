Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinin altındaki atölyesinde aracı oluşturan Umle, mekanik parçaları eski araçlardan monte etti, şasi için dört ay uğraştı. Filistinli adam “1930'lardaki klasik otomobilleri taklit ederek sıfırdan araç yaptım. Otomobille gezerken sanki İsrail'in Batı Şeria’yı işgalinden öncesini yaşıyormuşum gibi hissediyorum” dedi. Umle, aracı satın almayı teklif edenler olduğunu ancak reddettiğini ifade etti.