Evinin altındaki atölyesinde aracı oluşturan Umle, mekanik parçaları eski araçlardan monte etti, şasi için dört ay uğraştı. Filistinli adam “1930'lardaki klasik otomobilleri taklit ederek sıfırdan araç yaptım. Otomobille gezerken sanki İsrail'in Batı Şeria’yı işgalinden öncesini yaşıyormuşum gibi hissediyorum” dedi. Umle, aracı satın almayı teklif edenler olduğunu ancak reddettiğini ifade etti.
Filistinli genç karantinada klasik araç yaptı
01.10.2020 - 05:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistinli Riyad el-Umle, koronavirüs sebebiyle karantina günlerini çocukluk hayali olan klasik otomobil benzeri bir araç yaparak değerlendirdi.
Etiketler : Filistin,klasik araç,
735698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735698.aspx
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