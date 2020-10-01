Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül’den bu yana yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusunun büyük kayıplar verdiğini açıkladı. Yaklaşık 2 bin 300 Ermeni askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıklayan Bakanlık, “200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze bataryasının, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ile komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin imha edildiğini” bildirdi. Ayrıca dünkü çatışmalarda Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan’a ait bir adet S-300 uçaksavar füze sistemi de etkisiz hâle getirildi. Bakanlık, söz konusu askerî teçhizatın vurulma görüntülerini de medya mensuplarıyla paylaştı.

KARARGÂH VURULDU

Belirlenen hedefler grad füze sistemiyle vurulurken Ağdera-Terter yönünde Ermeni güçleri kuşatma altında alındı. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Fuzuli yönündeki 4. taburu ağır topçu ateşine tutulurken ağır kayıplar veren Ermeni askerleri kaçtı. Terter iline bağlı Tonaşen köyündeki bir tabur da mevzilerini bırakarak kaçtı. Vurulan Ermeni hedeflerinden biri de 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası oldu. Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 5. Muhrip Alayının işgal altındaki Ağdere yerleşim biriminde konuşlu karargâhı da nokta atışıyla vurulurken aynı komutanlığa bağlı 2. tabur askerleri de mevzilerini terk ederek kaçtı.

ALİYEV: ÇEKİLMEYECEĞİZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yalnıza Türkiye, Pakistan ve Afganistan'ın kendilerine destek verdiğini bildirerek, Türkiye'ye özellikle teşekkür etti. Aliyev ayrıca “Azerbaycan’ın tek şartı Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur” dedi. Aliyev ayrıca “Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz” ifadelerini kullandı.