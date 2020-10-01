Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti. İki grup sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı. Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı. Öte yandan Azerbaycan Büyükelçiliği binasına "Karabağ Azerbaycan’dır", "Ermenistan saldırıları dursun" yazılı pankartlar dikkati çekti.