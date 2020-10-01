Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.
Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor
01.10.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,
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