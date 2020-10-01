Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.