Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8945 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231’e ulaştı. Artan günlük vakalar 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 169 artarak 20 bin 891’e, iyileşen sayısı 5985 artarak 964 bin 242’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7’den yüzde 0,8’e yükselirken, yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2424 artarak 295 bin 25’e, ölü sayısı 24 artarak 5254’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son bir günde 384 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 46 milyon 400 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedildi.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.