Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ederken, Azerbaycan’a destek yürüyüşleri sürüyor. İran’ın iki büyük Türk şehri olan Tebriz ve Erdebil’de Azerbaycan’a destek yürüyüşü düzenlendi. Tebriz şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, “Karabağ bizimdir, bizim olacak”, “Ya Karabağ ya ölüm” ve “Haykırıyorum, haykırıyorum ben Türküm” sloganları atarak, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında olduklarını ilan ettiler. Göstericiler ayrıca, ellerinde Azerbaycan bayrağı taşırken, Ermenistan bayrağını ise ateşe verdiler.
İran’da Azerbaycan’a destek gösterileri başladı
01.10.2020 - 18:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Azerbaycan’a destek yürüyüşü düzenlendi.
Etiketler : İran,Azerbaycan,destek,
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