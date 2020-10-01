Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Lugansk bölgesinde 146 noktada tespit edilen orman yangınlarından 116'sı söndürüldü, 30 noktada ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlar sebebiyle 11 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 120 kişi tahliye edildi.

250 bina zarar gördü

11 bin hektar alana yayılan yangınlar nedeniyle 250 bina zarar gördü.

Ukrayna polisi, yangınlara ilişkin 7 farklı soruşturma başlattı.

1500 işçi, 200 araç ve 3 yangın söndürme uçağının görev aldığı söndürme çalışmaları sürüyor.